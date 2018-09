Is de 82-jarige hoofdacteur uit Suspiria een personage van Tilda Swinton?

Lutz Ebersdorf is de 82-jarige man die de rol van pyschoanalist Jozef Klemperer vertolkt in Suspiria, Luca Guadagnino's remake van de gelijknamige horrorcultfilm uit 1977, die bij ons vanaf november te zien is maar net op het festival van Venetië in wereldpremière is gegaan. Ebersdorf neemt daarin, naast Tilda Swinton en Dakota Johnson, een hoofdrol op zich. Opvallend, want ondanks zijn gezegende leeftijd was Ebersdorf nooit eerder te zien op het witte doek. De grijsaard werd dan ook prompt tot Hollywoods nieuwste it-boy gebombardeerd. Alleen is Lutz Ebersdorf meer dan waarschijnlijk gewoon Tilda Swinton met een pruik.

...