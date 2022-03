Docville, het internationaal documentairefestival in Leuven, focust dit jaar op het thema filosofie, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Het festival opent op 23 maart met de docu 'The velvet queen' van de Franse regisseur Marie Amiguet.

Voor het eerst sinds twee jaar kan het documentairefestival weer plaatsvinden op de gebruikelijke data eind maart. Door de coronapandemie is het festival verschillende keren uitgesteld moeten worden, vorig jaar tot viermaal toe. Deze achttiende editie wordt, als alles goed blijft gaan, opnieuw een normale. 'Daar zijn we erg blij om', zegt Frank Moens, programmator van het festival. 'We hebben de gezelligheid van het volk gemist. We kijken uit naar mensen die in volle zalen kunnen zitten zonder mondmasker.'

Het thema filosofie is niet toevallig gekozen. Veel van de ingezonden films konden gelinkt worden aan het thema. De programmateurs merkten ook dat er een tendens in de maatschappij opgedokenis die het kritisch denken omhelst. 'Je zou denken dat het een vrij theoretisch en moeilijk behapbaar thema is, maar we merken dat mensen er juist veel interesse voor hebben', zegt Moens. Een van de aanraders in het thema is de docu 'Free will', die overigens als wereldpremière getoond wordt in Leuven.

Zoals elk jaar worden er op Docville ook een aantal prijzen uitgereikt. De belangrijkste prijs, de juryprijs in de Internationale Competititie, levert een plaats op op de longlist van de volgende editie van de Oscars en wordt uitgezonden op televisiezender Canvas. Daarnaast is er nog de juryprijs voor Beste Belgische Documentaire, de Weten & Geweten Competitie en de publieksprijs.

Docville vindt plaats van 23 tot en met 31 maart op verschillende locaties in Leuven. In totaal worden er 77 films vertoond, die geselecteerd zijn uit ongeveer 1.200 inzendingen.

Voor het eerst sinds twee jaar kan het documentairefestival weer plaatsvinden op de gebruikelijke data eind maart. Door de coronapandemie is het festival verschillende keren uitgesteld moeten worden, vorig jaar tot viermaal toe. Deze achttiende editie wordt, als alles goed blijft gaan, opnieuw een normale. 'Daar zijn we erg blij om', zegt Frank Moens, programmator van het festival. 'We hebben de gezelligheid van het volk gemist. We kijken uit naar mensen die in volle zalen kunnen zitten zonder mondmasker.' Het thema filosofie is niet toevallig gekozen. Veel van de ingezonden films konden gelinkt worden aan het thema. De programmateurs merkten ook dat er een tendens in de maatschappij opgedokenis die het kritisch denken omhelst. 'Je zou denken dat het een vrij theoretisch en moeilijk behapbaar thema is, maar we merken dat mensen er juist veel interesse voor hebben', zegt Moens. Een van de aanraders in het thema is de docu 'Free will', die overigens als wereldpremière getoond wordt in Leuven. Zoals elk jaar worden er op Docville ook een aantal prijzen uitgereikt. De belangrijkste prijs, de juryprijs in de Internationale Competititie, levert een plaats op op de longlist van de volgende editie van de Oscars en wordt uitgezonden op televisiezender Canvas. Daarnaast is er nog de juryprijs voor Beste Belgische Documentaire, de Weten & Geweten Competitie en de publieksprijs. Docville vindt plaats van 23 tot en met 31 maart op verschillende locaties in Leuven. In totaal worden er 77 films vertoond, die geselecteerd zijn uit ongeveer 1.200 inzendingen.