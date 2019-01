In 'The Barefoot Emperor' wordt de koning der Belgen keizer van Europa: 'Hopelijk blijft het bij fictie'

In het voorgaande, de komische roadmovie King of the Belgians (2016) voerden regisseurs Jessica Woodworth en Peter Brosens ene koning Nicolas III (Peter Van Den Begin) op, die na de splitsing van België plots landloos was. In The Barefoot Emperor ontwaakt Nicolas na een incident in Sarajevo in het sanatorium van Dr. Otto Kroll (cultfiguur Udo Kier). Het neofascistische Nova Europa grijpt de macht op het oude continent en wil van hem zijn keizer maken.

Delen Het moet komisch en absurd blijven - en op het juiste moment dramatisch.

Deze sequel werd volledig gedraaid op het eiland Brijuni. 'Kroatië heeft duizend eilanden maar niet één evenaart Brijuni', vertelt Brosens. 'Vroeger was het een onderdeel van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en kwam de Weense elite hier verpozen en polo spelen. Thoman Mann, Franz Ferdinand en James Joyce hebben er verbleven. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Joegoslavische president Tito er de groten der aarde over de vloer: Indira Gandhi, Leonid Brezjnev, Che Guevara, koning Boudewijn, Yasser Arafat, Elizabeth Taylor, Sophia Loren...' 'Al die verhalen inspireren ons,' vult Woodworth aan, 'maar we maken er geen zware geschiedenisles van. Het moet komisch en absurd blijven - en op het juiste moment dramatisch.'

De films van het Belgisch-Amerikaanse duo schetsen meestal geen fraai toekomstbeeld. Khadak (2006) voorspelde dat Mongolië ten prooi zou vallen aan de mijnindustrie, Het vijfde seizoen (2012) beeldde een klimaatramp uit. 'Hopelijk blijft deze film fictie', lacht Woodworth. 'Het is is ook fictie maar ze is helaas verankerd in de werkelijkheid. Sinds King of the Belgians heeft Catalonië de onafhankelijkheid uitgeroepen, is Trump aan de macht gekomen, werd er voor een brexit gestemd en zijn in heel Europa nationalisten aan de macht gekomen. The Barefoot Emperor zit vol met onze angst. We hadden het gevoel dat we deze film nu móésten maken. Charlie Chaplin heeft The Great Dictator in 1939 gemaakt. Twee jaar later zou dat al niet meer hebben gekund. Het gaat soms onverwacht snel.'