D'Ardennen-regisseur Robin Pront ziet door de coronacrisis de première van zijn Amerikaanse debuut in het water vallen.

Robin Pront: Ik ben gelukkig gezond, maar op filmvlak heeft corona me vrij hard geraakt. Mijn Amerikaanse debuut The Silencing zou op het South by Southwest-festival in première gaan. De opnames van Zillion, een film over de gelijknamige Antwerpse discotheek, hebben we moeten uitstellen. We waren volledig voorbereid, maar nu wordt het afwachten. Locaties zullen opnieuw geboekt moeten worden. Wanneer dat allemaal kan, blijft een vraagteken. Nu, ik voel me niet speciaal geviseerd, want iedereen is aan het afzien.

Ook de bioscopen zien af. Hoe schat jij de impact in?

Pront: Ik heb vooral schrik voor de kleinere zalen. Een multiplex als Kinepolis staat stevig, het zijn de andere cinema's die het moeilijk zullen krijgen als ze nog lang dicht moeten blijven. Wat als de studio's plots inzien dat streaming rendabel is en ze fysieke cinema's overbodig achten? We kunnen enkel geduld hebben en naar de zalen trekken wanneer het weer is toegelaten.

Waar hou jij je mee bezig tijdens deze collectieve isolatie?

Pront: Tot rust komen? De voorbije twee jaar heb ik hard gewerkt. Op zich is enkele weken niks doen wel fijn. Eindelijk dingen oppikken die ik te weinig kan doen, zoals boeken lezen en zelf films kijken. Wat positief is aan deze situatie is dat mensen terugkeren naar de basis en even ophouden met de ratrace. Voor mij is het alsof ik opnieuw in mijn studententijd zit. Thuis wat lummelen voor de tv: zalig. (lacht)

Suggesties om de tijd te doden?

Pront: Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn heeft een filmlijstje samengesteld. Zo heb ik het Koreaanse The Yellow Sea van Na Hong-jin ontdekt, een stevige aanrader. Ik kijk ook steevast naar de videopodcast van komiek Joe Rogan - daar gebeurt altijd wat. Op Netflix ben ik dan weer verslaafd aan true-crimeseries. Voor de liefhebbers: The Devil Next Door, The Keepers en de docuserie over de behoorlijk stoute American football-speler Aaron Hernandez zijn binge-waardig. Ik hoop trouwens dat de nieuwe Invisible Man snel naar de onlineplatformen komt. Dat was eindelijk nog eens een zeer goede thriller.

