Muidhond, de nieuwe film van Patrice Toye over een jongen die worstelt met zijn pedofiele gevoelens, gaat eind januari in première. Bekijk hier alvast de trailer.

Is de meestbesproken Belgische film van 2020 nu al bekend? Wij zetten alvast ons geld in op Muidhond van Patrice Toye. Niet alleen omdat Toye al indruk maakte met films als Rosie en Little Black Spiders, maar ook omdat het hoofdpersonage van de film een jonge pedofiel is, die een verboden vriendschap aangaat met zijn tienjarig buurmeisje.

Toye loopt al lang met het thema rond, vertelde ze eerder in Knack Focus. 'Als mama van twee dochters had ik, zoals iedereen, mijn idee over pedofielen', zegt ze. 'Maar gaandeweg kreeg ik empathie tegenover het personage. Dé pedofiel bestaat niet, dat heb ik nu wel geleerd. Iedereen heeft stukjes goed en kwaad in zich.'

De hoofdrol is voor Tijmen Govaerts, die vorig jaar nog in Girl opdook als het vriendje van de jonge transvrouw Lara. 'Jonathan is meer dan zijn donkere kant alleen. Hij probeert op alle mogelijke manieren van die gevoelens af te raken, maar die zet je niet zomaar uit. Hij houdt die vriendschap met het buurmeisje aanvankelijk ook af, omdat hij zichzelf kent', legt hij uit. 'Maar zij is samen met haar moeder op de vlucht voor haar vader, woont in een krot en wordt door haar moeder genegeerd. Dus moet hij voor haar zorgen, omdat niemand anders het doet. Alleen zoekt hij zo zijn eigen grenzen en lusten weer op, terwijl hij keihard vecht tegen die gevoelens.'

Naast Govaerts herkent u tussen de acteurs misschien Line Pillet (13 geboden, Vermist, Alleen Eline), Greet Verstraete (Gent West, Cordon) en Dominique Van Malder (Radio Gaga, De twaalf). De rol van Jonathans buurmeisje is voor de jonge Julia Brown. Haar ouders gingen meteen akkoord, vertelt Toye: 'De meeste zouden gillend weglopen, maar gelukkig zijn Julia's ouders heel open en kunstzinnig. Ik heb hen duidelijk gemaakt welke scènes er gedraaid zouden worden. Een kinderpsychologe heeft Julia op kindermaat uitgelegd wat voor film ze meedeed. Ze begreep de materie.'

Muidhond is al even op tournee in het festivalcircuit. In oktober zat de film nog de officiële competitie van Film Fest Gent en won hij de publieksprijs, eind januari volgt het Internationaal Filmfestival van Rotterdam. Het grote publiek kan gaan kijken vanaf 29 januari.

Bekijk hieronder de trailer van Muidhond.