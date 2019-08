Maak kennis met theater- en filmregisseur Timeau De Keyser: 'Ik zou graag een visser zijn op de dag dat hij terugkeert naar de haven.'

Welke poster hing er prominent op jouw puberkamer?

Ik kan me niet herinneren dat ik toen posters op mijn kamer had. Sinds mijn negentiende heb ik wel een schilderij dat overal waar ik ga wonen een prominente plaats krijgt. Het toont een meisje met een oranje paard op haar hoofd. Ooit gekregen van de zus van een vriend in ruil voor een koptelefoon.

Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

Ik ken graag de planning op voorhand.

Wat wilde je worden als kind?

Toneelspeler.

Wat is jouw vroegste herinnering?

Mijn oma die aan mijn bed bleef zitten tot ik in slaap viel.

Waar heb je voor het laatst gehuild?

In de bioscoop. Zeker als ik de film niet zo interessant vind, ga ik makkelijk huilen wanneer personages bijvoorbeeld afscheid moeten nemen.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit gaven?

Mijn ouders werken hard, met precisie en met zorg. Ik probeer ook zo zorgvuldig te werken.

Welke levensles wil je zelf doorgeven aan de volgende generatie?

Geen idee. Ik heb geen levenslessen.

Hoe kom je tot rust?

Ik ga graag wandelen of fietsen in de stad en dan ga ik kijken naar de grote werven. Ik zie graag hoe gebouwen groeien.

Wiens job zou je weleens voor een dag willen overnemen?

Mocht ik het durven, dan zou ik graag een visser zijn op de dag dat hij terugkeert naar de haven.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

Op elk dood moment surf ik naar nieuwssites, podcasts, Wikipedia, social media... Ik word onrustig als ik het niet doe en ik word ook onrustig als ik het wel doe.

Ik heb te veel, te moeilijke Engelstalige boeken ongelezen in mijn kast staan.

Welke leerkracht blijft je nog altijd bij?

Ik ben een tijd terug nog eens gaan kijken naar een schooltoneel onder leiding van mijn vroegere leerkracht Brigitte De Sloover. Ze speelden A Christmas Carol en het was een van de plezierigste stukken die ik in die periode heb gezien. Het is tegelijk ontroerend en waardevol hoe jonge mensen tijdens die schooltonelen complexe teksten uit de wereldliteratuur spelen. Je ziet hen worstelen met de tekst, maar je ziet ook veel humor en vindingrijkheid.

Op wie ben je, al dan niet gezond, jaloers?

Vriend en collega Ferre Marnef. Hij is altijd zo zorgeloos.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

Sinds ik een smartphone heb, neem ik veel foto's. Slechte foto's. Maar ik zou het erg vinden mocht ik die verliezen.

En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

Ik heb te veel, te moeilijke Engelstalige boeken ongelezen in mijn kast staan.

Waar zie je jezelf over tien jaar?

Ik hoop dan het gevoel te hebben dat de afgelopen tien jaar zinvol besteed waren. Klinkt klef, maar ik kan echt niets anders bedenken.