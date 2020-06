Ian Holm, die onder meer bekend is als Bilbo Baggings uit de films The Lord of the Rings en The Hobbit, is op 88-jarige leeftijd overleden in het Verenigd Koninkrijk.

'We melden met veel verdriet dat acteur Sir Ian Holm overleden is op 88-jarige leeftijd', zegt de manager van Holm aan de Britse krant The Guardian. Hij overleed in het ziekenhuis, omringd door zijn familie aan een ziekte die gelinkt is aan Parkinson. 'Hij was vriendelijk en enorm getalenteerd, we gaan hem enorm missen', klinkt het nog.

Holm speelde mee in talrijke films en vertolkte onder meer de sportcoach in Chariots of Fire, de android Ash in Alien en Dr. Willis in The Madness of King George. Bij het grote publiek was hij vooral bekend voor zijn rol als de hobbit Bilbo Baggins in verfilmingen van The Lord of the Rings en The Hobbit. Eerder deze maand liet Holm nog weten dat hij spijt had dat hij niet kon deelnemen aan een virtuele reünie met de acteurs van de films.

De Britse acteur ontving in zijn carrière een groot aantal prijzen, waaronder een BAFTA en een aantal Tony's. Voor zijn rol in Chariots of Fire was hij ook genomineerd voor een Oscar. Hij werd in 1998 tot ridder geslagen voor zijn bijdragen aan de wereld van het drama. Holms laatste dagen werden door zijn vrouw Sophie de Stempel vastgelegd in enkele tekeningen, die ze ook op Instagram postte. De acteur laat vijf kinderen na van eerdere relaties. (Belga)

'We melden met veel verdriet dat acteur Sir Ian Holm overleden is op 88-jarige leeftijd', zegt de manager van Holm aan de Britse krant The Guardian. Hij overleed in het ziekenhuis, omringd door zijn familie aan een ziekte die gelinkt is aan Parkinson. 'Hij was vriendelijk en enorm getalenteerd, we gaan hem enorm missen', klinkt het nog.Holm speelde mee in talrijke films en vertolkte onder meer de sportcoach in Chariots of Fire, de android Ash in Alien en Dr. Willis in The Madness of King George. Bij het grote publiek was hij vooral bekend voor zijn rol als de hobbit Bilbo Baggins in verfilmingen van The Lord of the Rings en The Hobbit. Eerder deze maand liet Holm nog weten dat hij spijt had dat hij niet kon deelnemen aan een virtuele reünie met de acteurs van de films. De Britse acteur ontving in zijn carrière een groot aantal prijzen, waaronder een BAFTA en een aantal Tony's. Voor zijn rol in Chariots of Fire was hij ook genomineerd voor een Oscar. Hij werd in 1998 tot ridder geslagen voor zijn bijdragen aan de wereld van het drama. Holms laatste dagen werden door zijn vrouw Sophie de Stempel vastgelegd in enkele tekeningen, die ze ook op Instagram postte. De acteur laat vijf kinderen na van eerdere relaties. (Belga)