Hoe Nicolas Cage de Superman van het internet is geworden

Nicolas Cage trekt weer heel wat psychotische smoelen in Mandy, een geschifte horrortrip. En dus houdt de acteur zijn adem al in voor de zondvloed aan memes die hem te wachten staat. In een interview met IndieWire roept hij op om de meme-ificatie van zijn prestaties toch wat in te perken. 'Die hele Cage Rage is frustrerend. En al zeker voor de regisseur, die een heel lyrisch, wezenlijk en poëtisch kunstwerk heeft gemaakt.' Dat N...