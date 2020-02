Hillary Clinton was vandaag aanwezig op het Filmfestival van Berlijn om er Hillary voor te stellen, de vierdelige documentaire over haar leven en werk die vanaf 6 maart te zien is op de streamingsdienst Hulu. Ze deed er ook enkele opvallende uitspraken.

Zo vertelde ze dat ze de docuserie niet als haar erfenis ziet: 'Ik ben nog niet op het punt in mijn leven dat ik achteruit kijk. Ik kijk nog steeds vooruit. Er is nog zoveel te doen. Ik denk aan hoe we gezondheidszorg voor élke Amerikaan kunnen krijgen, over hoe we om kunnen gaan met de klimaatverandering, met Donald Trump....'

Over de democratische presidentskandidaat Bernie Sanders gaf ze aan dat wie er ook genomineerd wordt, ze die kandidaat zal steunen. Ze vindt het vooral belangrijk dat 'de huidig president op pensioen gestuurd wordt'. Nochtans zijn haar woorden in de documentaire anders. Daarin zegt ze letterlijk dat 'niemand Sanders leuk vindt' en 'niemand met hem wil werken'.

Daarnaast gaf ze ook haar duidelijke mening over filmproducent Harvey Weinstein, die maandag veroordeeld werd voor aanranding en verkrachting: 'Ik denk dat de beslissing van de jury voor zich spreekt'. Toen haar gevraagd werd naar de steun van Weinstein voor haar presidentiële run destijds, vertelde ze dat hij 'alle democratische campagnes ondersteunde', waaronder ook die van Obama, Kerry en Gore. 'Ik weet niet of dat iemand anders zou moeten weerhouden om bij te dragen aan politieke campagnes, maar het zou een einde moeten maken aan het soort gedrag waarvoor hij werd veroordeeld.'

Over de zaak rond Assange ten slotte, wou ze geen rechtstreeks commentaar geven : 'Ik heb een persoonlijke mening,' zei ze, maar voegde eraan toe dat ze 'zich niet wilde bemoeien met het juridische proces van zijn uitlevering aan de VS'.

