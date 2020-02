Bob Iger treedt af als CEO van Disney, en zal onmiddellijk worden opgevolgd door Bob Chapek. Onder Iger nam Disney Lucasfilm, 21st Century Fox en Marvel over en begon het ook een eigen streamingdienst.

Waarom stopt Iger als CEO?

Dat Bob Iger net nu stopt, komt bij velen als een grote verrassing: hij zou normaal gesproken nog tot 2021 aan het roer van Disney hebben gestaan. Nu blijft hij tot die tijd voorzitter en begeleidt hij zijn opvolger. Een soort van creative content officer dus, al wil hij het zelf niet zo noemen. 'Ik werk al 45 jaar bij het bedrijf en heb 15 van die jaren de functie van CEO bekleed. Het was een leuke run.'

Zijn onverwachte vertrek deed even de speculaties weer oplaaien dat Iger zich kandidaat zou willen stellen voor het presidentschap. Die geruchten zijn niet nieuw, het is zelfs geen geheim dat hij het ooit overwoog. Maar nu droomt Iger absoluut niet van het Witte Huis, wel van meer tijd voor de creatieve kant van het bedrijf. 'Dat zou ik niet kunnen als ik het bedrijf dagelijks zou moeten leiden', zegt hij zelf.

Welke impact had hij op Disney?

Iger wordt in 2005 CEO van het bedrijf en neemt daarbij de fakkel over van Michael Eisler. Meteen zet hij de toon en begint hij aan een parcours van monsterovernames.

Nog in zijn eerste jaar als nummer één in het Huis van de Muis neemt hij animatiestudio Pixar over voor 7,4 miljard dollar. Sindsdien bracht het bedrijf 11 miljaurd euro op met monstersuccessen zoals Ratatouille, Inside out of het recente Toy Story 4.

Vier jaar later koopt hij Marvel, het huis van onder meer Spider-Man en de Hulk, voor zo'n 4 miljard dollar. Dat bleek andermaal een gouden zet: sinds de release van The Avengers (2012), de eerste Marvel-film die door Disney geproduceerd werd, bracht het succes van Marvel het bedrijf meer dan 17 miljard dollar op.

In 2012 volgt dan de overname van Lucasfilm - en dus de Star Wars-franchise - voor 4,05 miljard dollar. Ook die investering is met kaskrakers als The Force Awakens (2015) en The Last Jedi (2017) alweer ruim terugverdiend. In maart vorig jaar haalt Iger zijn laatste megadeal binnen: de entertainmenttak van 21st Century Fox, goed voor maar liefst 71 miljard dollar.

Al die overnames hebben ervoor gezorgd dat Disney enorme successen en winsten kon blijven boeken en vorig jaar zelfs meer dan 10 miljard dollar verdiende in de wereldwijde box-office. Van de tien best scorende films aller tijden zijn er zes gemaakt onder het CEO-schap van Bob Iger.

Reken daarbij ook nog eens de impact die streamingdienst Disney+, vanaf deze zomer ook in België, heeft en nog zal hebben en de belangrijke invloed van Iger op het bedrijf valt niet meer te ontkennen. Ter illustratie: meteen nadat Iger zijn afscheid bekendmaakte, ging het aandeel van Disney meer dan 3 procent achteruit op de beurs.

Wie wordt zijn opvolger?

Zijn opvolger wordt Bob Chapek. Die zal daarmee de zevende CEO in de geschiedenis van Disney worden. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor onder meer de pretparken, de winkels en de e-commerce van Disney.

Zelf spreekt Chapek vol lof over Iger: 'Bob Iger heeft Disney gebouwd tot het meest bewonderenswaardige en succesvolle media- en entertainmentbedrijf, en ik heb het geluk gehad om op de eerste rij te mogen zitten als lid van zijn leiderschapsteam. Alles wat we tot nu toe hebben bereikt, dient als een solide basis voor verdere creatieve verhalen, gedurfde innovatie en doordachte risico's.'

