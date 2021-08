In de Coens-klassieker The Big Lebowski (1998) nemen Jeff Bridges en John Goodman op een wel heel bijzondere manier afscheid van hun overleden vriend.

Laat het virus uit uw lijf waaien op een beroemd strand uit de filmgeschiedenis.

...

De locatie The Sunken City, 500 W. Paseo Del Mar, San Pedro, Californië, VS De film Vraag aan tien generatie-X'ers wat hun favoriete komedie van de jaren 1990 is, en de kans is groot dat het merendeel The Big Lebowski antwoordt. In de citatenzwangere film van de Coen-broers draait alles om Jeffrey 'The Dude' Lebowski (Jeff Bridges), een nietsnut die in slechts drie dingen geïnteresseerd is: wiet roken, white russians drinken en bowlen met zijn licht labiele makkers: de gefrustreerde Vietnamveteraan Walter (John Goodman) en de sullige Donny (Steve Buscemi). Wanneer door een naamsverwarring met een andere, steenrijke Lebowski twee onverlaten zijn huis binnendringen en op zijn versleten tapijt zeiken, wil The Dude maar één ding: gerechtigheid, in de vorm van een nieuw tapijt. De scène Nadat Donny op het einde van de film aan hartfalen bezweken is, besluiten The Dude en Walter zijn as in de Stille Oceaan uit te strooien. Vanaf een klif steekt Walter een dramatische afscheidsrede af, die tot afgrijzen van The Dude ontaardt in een niets ter zake doende tirade over de oorlog in Vietnam. Wanneer Walter vervolgens het koffieblik met Donny's stoffelijke resten uitschudt, blijkt dat er een nogal felle tegenwind staat. Wat overblijft van Donny, belandt in het gezicht van The Dude.Beste uitvaart ooit. De trivia The Dude en Donny zijn zogenaamd boezemvrienden, maar in de film richt Jeff Bridges zich slechts vier keer rechtstreeks tot Steve Buscemi. Een van die korte, nietszeggende uitwisselingen: Donny: 'Phone's ringin' Dude.'The Dude: 'Thank you Donny.'Enkele cijfers: The Big Lebowski duurt 1 uur 59 minuten. The Dude zegt in die tijdspanne 147 keer 'man'. Het woord 'dude' passeert 161 keer. Het woord 'fuck' of varianten daarop wordt 292 keer gebezigd. Het strand The Dude en Walter strooien Donny's as uit vanaf The Sunken City, een klif met een magnifiek zicht op de Stille Oceaan in San Pedro, nabij de haven van Los Angeles. In de jaren 1920 werd er een verkaveling met houten bungalows gebouwd, die na een aardverschuiving in 1929 - samen met straten, tramsporen en trottoirs - langzaam maar zeker in zee tuimelden. De voorbije decennia was de site een trekpleister voor graffitiartiesten, feestbeesten en urban explorers, maar omdat de rotsen er nog steeds afbrokkelen, is ze verboden terrein voor het publiek. Wie zich toch voorbij het no trespassing-bord waagt en wordt betrapt, krijgt van de politie een minnelijke schikking van minimaal 450 dollar gepresenteerd. U bent gewaarschuwd.