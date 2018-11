Goochelaar en acteur Ricky Jay op 72-jarige leeftijd overleden

Illusionist Richard Jay Potasch, beter bekend als Ricky Jay, is zaterdag in Los Angeles op 72-jarige leeftijd overleden. Zijn manager, die het nieuws bekendmaakte, zegt dat Jay een natuurlijke dood is gestorven.

De goochelaar stond bekend om zijn trucs met speelkaarten en zijn vingervlugheid. Jay kon ook als geen ander werpen met kaarten, zo hard dat hij er de schil van een stuk fruit mee kon doorklieven.

In de goochelwereld werd Jay geprezen om zijn trucs, maar ook om zijn vakkennis. Hij onderhield een royale bibliotheek over de goochelgeschiedenis en schreef boeken over goochelarij en de geschiedenis ervan.

Jay vertolkte ook bijrollen in enkele films. Sommige daarvan hadden met magie te maken (The Illusionist, The Prestige), andere dan weer niet, zoals de Bond-film Tomorrow Never Dies, waarin hij cyberterrorist Henry Gupta speelde. Ook in Magnolia, Boogie Nights en de serie Deadwood, waaraan hij ook meeschreef, dook hij op.