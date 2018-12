Girl genomineerd voor Golden Globe voor Beste Niet-Engelstalige Film

Lukas Dhont blijft de lofzangen aan elkaar rijgen voor zijn debuut Girl. Na vijf prijzen op het Festival van Cannes, bekroningen van Londen tot San Sebastián en de Jo Röpcke Award, de Vlaamse filmprijs van dit blad, is hij nu ook genomineerd voor een Golden Globe Award in de Foreign Language-categorie.

Traditioneel zijn de Golden Globes een goede graadmeter voor de Oscars. Van de acht films die de Foreign Language-categorie wonnen sinds 2010, gingen er vijf achteraf met de Oscar voor de Beste Niet-Engelstalige Film aan de haal.

Dat maakt de concurrentie er voor Dhont niet minder op. De Gentenaar neemt het op tegen, de winnaar van de Gouden Palm, Shoplifters van de Japanner Hirokazu Kore-Eda, en de Gouden Beer, Roma van Alfonso Cuarón uit Mexico. Ook Capernaum (Nadine Labaki) en Werk ohne Autor (Florian Henckel von Donnersmarck) dingen mee naar het felbegeerde beeldje.

Vriendschap

Girl is de zesde Belgische film die een nominatie wint voor de Golden Globes. De primeur was voor Farinelli van Gérard Corbiau in 1994, die 'm meteen ook won. Daarna volgden Le huitième jour (Jaco Van Dormael, 1996), Ma vie en rose (Alain Berliner, winnaar in 1997), Le Gamin au vélo (Jean-Pierre en Luc Dardenne, 2011) en Le Tout Nouveau Testament (Jaco Van Dormael, 2015)

In een eerste reactie, opgetekend door het Vlaans Audiovisueel Fonds, reageert Dhont uiteraard opgetogen. 'Ik ben de Hollywood Foreign Press Association bijzonder dankbaar. Het is een grote eer om in het gezelschap te mogen zijn van zo'n fantastische filmmakers. 'Girl' ligt me enorm nauw aan het hart. Het is een film ontstaan uit een vriendschap die erg belangrijk is voor mij. Iedereen die mij geholpen heeft 'Girl' tot leven te brengen wil ik vastpakken en in hun oor fluisteren: Golden. Globe. Nominatie.'

Niet alleen qua kritieken en prijzen, maar ook commercieel doetGirl het uitmuntend. In ons land gingen al dik 200.000 mensen kijken naar Dhonts film over een meisje dat haar dromen - danseres én volwaardig vrouw worden - hoopt te realiseren. In Frankrijk staat de teller inmiddels op ruim 350.000 bezoekers, ongeziene cijfers voor een Vlaamse film die het label 'arthouse' draagt.

De winnaars van de Golden Globes worden op 6 januari bekendgemaakt.

Lees ook:Lukas Dhont, onze Man van het Jaar: 'Mijn volgende film wordt een politiethriller, in de stijl van Girl'