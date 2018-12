'Girl' en 'Beautiful Boy' kunnen Golden Globe winnen

Met zes nominaties voert Vice van Adam McKay de lijst met kanshebbers voor de Golden Globes aan. Dat zijn de filmprijzen van de niet-Amerikaanse pers in Hollywood en traditioneel de eerste echt belangrijke horde in de Oscarrace.

McKay is ook genomineerd in de categorie Beste Musical of Comedy. Voor die prijs komen ook Green Book (Peter Farrelly) en The Favourite (Yorgos Lanthimos) in aanmarking, die elk vijf nominaties hebben, naast Crazy Rich Asians (Jon M. Chu) en Mary Poppins Returns (Rob Marshall).

Ook A Star Is Born, het muzikale drama van met Bradley Cooper en Lady Gaga, sleept vijf nominaties in de wacht en mag het voor de Golden Globe voor Beste Drama uitvechten met BlacKkKlansman (Spike Lee), Black Panther (Ryan Coogler), Bohemian Rhapsody (Brian Singer) en If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins).

Veel series op een zakdoek

Bij de tv-series leidt The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story de nominatiedans met vier nominaties, waarvan drie acteerprijzen: Mannelijke Hoofdrol (Darren Criss), Vrouwelijke Hoofdrol (Penelope Cruz) en Mannelijke Bijrol (Edgar Ramirez). Drie nominaties zijn er voor The Kominsky Method, The Handmaid's Tale, The Americans, Homecoming, The Marvelous Mrs. Maisel, Sharp Objects en A Very English Scandal.

In ons land werd er natuurlijk uitgekeken naar hoe de Belgen het zouden doen. Zo kan Beautiful Boy, het Hollywood-debuut van Felix Van Groeningen, één beeldje winnen voor de bijrol van Timothée Chalamet. The Alienist, waarvan de Belg Jakob Verbruggen de eerste drie afleveringen regisseerde, kan bekroond worden tot Beste Tv-reeks met Beperkte Lengte.

Dhont is dankbaar

Lukas Dhont, sinds deze week Knack Focus' Man van het Jaar, haalde met zijn debuut Girl dan weer een nominatie binnen in de Foreign Language-categorie, na prijzen in onder meer Cannes, Londen en San Sebastián. De Gentenaar neemt het op tegen, de winnaar van de Gouden Palm, Shoplifters van de Japanner Hirokazu Kore-Eda, en de Gouden Beer, Roma van Alfonso Cuarón uit Mexico. Ook Capernaum (Nadine Labaki) en Werk ohne Autor (Florian Henckel von Donnersmarck) dingen mee naar het felbegeerde beeldje.

Girl is de zesde Belgische film die een nominatie wint voor de Golden Globes. De primeur was voor Farinelli van Gérard Corbiau in 1994, die 'm meteen ook won. Daarna volgden Le huitième jour (Jaco Van Dormael, 1996), Ma vie en rose (Alain Berliner, winnaar in 1997), Le Gamin au vélo (Jean-Pierre en Luc Dardenne, 2011) en Le Tout Nouveau Testament (Jaco Van Dormael, 2015)

In een eerste reactie, opgetekend door het Vlaans Audiovisueel Fonds, reageert Dhont uiteraard opgetogen. 'Ik ben de Hollywood Foreign Press Association bijzonder dankbaar. Het is een grote eer om in het gezelschap te mogen zijn van zo'n fantastische filmmakers. 'Girl' ligt me enorm nauw aan het hart. Het is een film ontstaan uit een vriendschap die erg belangrijk is voor mij. Iedereen die mij geholpen heeft 'Girl' tot leven te brengen wil ik vastpakken en in hun oor fluisteren: Golden. Globe. Nominatie.'

De winnaars van de Golden Globes worden op 6 januari bekendgemaakt.