Gilles Coulier ('Cargo') regisseert nieuwe internationale tv-serie

Er komt een nieuwe serie op basis van War of the Worlds, de scifi-roman van H.G. Wells die in 2005 al eens door Steven Spielberg werd bewerkt. Deze keer zit er een Vlaming in de regisseursstoel: Gilles Coulier. De cineast draaide eerder al Bevergem, een groot deel van De dag en Cargo, de vissersfilm waarmee hij in 2017 de Jo Röpcke Award won, de filmprijs van Knack Focus.

Coulier regisseert de eerste vier afleveringen, Richard Clark (Versailles) de andere vier. De hoofdrollen zijn voor Gabriel Byrne (Hereditary), Elizabeth McGovern (Downton Abbey), Léa Drucker (Custody), Guillaume Gouix (Les revenants) en Adel Bencherif (Frères ennemis).

'Na Bevergem, Cargo en De Dag was ik klaar voor een nieuwe uitdaging', aldus Coulier. 'War of the Worlds voelt daarom als een logische volgende stap in mijn carrière. Het is een grote eer om de krijtlijnen uit te stippelen voor dit grootse internationale project en te kunnen samenwerken met deze fantastische cast.'

'Dit is echter geen afscheid van België', vervolgde hij, 'ik ben van plan om in de komende jaren de ervaring op internationaal niveau te gebruiken voor mijn werk in eigen land. Daarom ben ik ben ook bijzonder tevreden dat we met ons productiehuis De Wereldvrede een versnelling hoger schakelen en actief meewerken aan dit grootse project.'