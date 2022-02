De Canadese regisseur Ivan Reitman is zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Reitman maakte vooral in de jaren 1980 en 1990 een reeks succesvolle comedyfilms, waaronder de kaskraker 'Ghostbusters'.

Reitman werd in 1946 geboren in het toenmalige Tsjechoslowakije. Hij groeide op in Canada, nadat zijn familie besliste het communistische land te ontvluchten.

Hij regisseerde zijn eerste langspeelfilm (Foxy Lady) in 1971. De grote doorbraak kwam er in 1984 met 'Ghostbusters'. Die enorm succesvolle film bracht bijna 300 miljoen dollar (264 miljoen euro) aan inkomsten op en werd ook genomineerd voor twee Oscars, in de categorieën 'beste visuele effecten' en 'beste muziek'. Ook leidde de film tot een heuse franchise met spin-offs, televisieshows en een vervolg: 'Ghostbusters II' (1989).

Daarnaast regisseerde Reitman ook nog comedy's als 'Twins' (1988) en 'Kindergarten Cop' (1990). Hij was ook producent van onder meer de films 'Beethoven' (1992), 'Space Jam' (1996) en 'Up in the air' (2009).

Hij was eveneens een van de producenten van de eind vorig jaar uitgebrachte sequel 'Ghostbusters: Afterlife'. Die film werd geregisseerd door zijn zoon Jason Reitman. Ivan Reitman is in zijn woning in Californië in zijn slaap gestorven. Zijn overlijden kwam onverwacht, zo laat de familie weten.

