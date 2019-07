Tien zomerse films die één ding gemeen hebben: ze zullen uw verveling verdrijven.

Train to Busan

Zombies op de Koreaanse tgv? Zombies op de Koreaanse tgv! (Netflix)

Days of Heaven

Graanvelden van puur goud en een noodlottige driehoeksverhouding. (Canvas, 21/8)

Midnight Run

Die ene buddycop action comedy film uit de eighties die u nog niet gezien hebt. Met Robert De Niro. (Netflix)

Black Cat, White Cat

Uitzinnige, hectische mix van misdaad, romantiek en Balkanwaanzin. Of je bent fan, of je krijgt er een punthoofd van. (Canvas, 19/7)

Isle of Dogs

Wes Anderson is een kei in animatie, en toch hebt u deze nog niet gezien. Geef maar toe. (Play More)

Les diaboliques

Meesterlijke, ijskoude thriller die als u snel bent nog niet offline is gehaald. Voor Hitchcockfans. (YouTube)

Le Tout Nouveau Testament

De jongste van Jaco Van Dormael. (Play More) Canvas draait op 16 augustus ook nog eens Toto le héros, zijn oudste.

Blade of the Immortal

In deze exuberante samoeraifilm komt een achthonderd jaar oude non voor. Hebben wij nog les van gehad. (Netflix)

Apocalypse Now

Gemankeerd meesterwerk in de jungle van Zuidoost-Azië, met lichte napalmgeur. Ramen open! (Canvas, 9/8)

See You Yesterday

Zwarte update van Back to the Future van Spike Lee-protegé Stefon Bristol, met een cameo voor Michael J. Fox. (Netflix)