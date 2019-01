Geen Oscar, maar misschien wel een César: 'Girl' genomineerd voor Franse filmprijzen

Geen Girl in het lijstje genomineerden voor de Oscars dinsdag, maar Lukas Dhont mag wel een andere prestigieuze nominatie op zijn erelijst bijschrijven. De Vlaamse regisseur maakt met zijn debuutfilm kans op de César, zeg maar de Franse Oscar, voor beste buitenlandse film. Eerder mocht Girl al vijf prijzen ophalen op het festival van Cannes en kreeg de film een nominatie als beste niet-Engelstalige film op de Golden Globes

Dhont is niet de enige Belg die mag hopen op een César. Onze landgenote Virginie Efira maakt kans op de prijs voor beste actrice met haar rol Le grand bain. Die film heeft samen met Jusqu'à la garde de meeste nominaties met elk tien stuks.

Efira, die het opneemt tegen onder anderen Cécile de France en Léa Drucker, werd twee jaar geleden al eens genomineerd in die categorie, voor haar vertolking in Victoria. Daarnaast vertolkte ze rollen in onder meer Kill Me Please, een Belgische film met onder anderen Benoît Poelvoorde, en Elle van Paul Verhoeven.

De Césars worden uitgereikt op 22 februari.

De belangrijkste genomineerden voor de Césars Beste actrice Elodie Bouchez Cécile de France Léa Drucker Virginie Efira Adèle Haenel Sandrine Kiberlain Mélanie Thierry Beste acteur Romain Duris (Nos batailles) Vincent Lacoste (Amanda) Denis Ménochet (Jusqu'à la garde) Édouard Baer (Mademoiselle de Joncquières) Gilles Lellouche (Pupille) Alex Lutz (Guy) Pio Marmai (En liberté) Beste film La douleur En liberté Les frères Sisters Le grand bain Guy Jusqu'à la garde Pupille Beste debuutfilm L'amour flou Les chatouilles Jusqu'à la garde Sauvage Shéhérazade Beste actrice in een bijrol Isabelle Adjani (Le monde est à toi) Leïla Bekhti (Le grand bain) Virginie Efira (Le grand bain) Audrey Tautou (En liberté) Karin Viard (Les chatouilles) Beste acteur in een bijrol Jean-Hughes Anglade (Le grand bain) Damien Bonnard (En liberté) Clovis Cornillac (Les chatouilles) Philippe Katerine (Le grand bain) Denis Podalydès (Plaire, aimer et courir vite) Beste beloftevolle acteur Anthony Bajon (La prière) William Lebghi (Première année) Karim Leklou (Le monde est à toi) Dylan Robert (Shéhérazade) Thomas Giora (Jusqu'à la garde) Beste beloftevolle actrice Ophélie Bau (Mektoub, my love : Canto Uno) Galatéa Bellugi (L'apparition) Jehnny Beth (Un amour impossible) Lily-Rose Depp (L'homme fidèle) Kenza Fortas (Shéhérazade) Beste buitenlandse film Three Billboards outside Ebbing, Missouri Capharnaüm Cold War Girl Hannah Nos batailles Une affaire de famille.

De Franse filmprijzen worden op vrijdag 22 februari voor de 44ste keer uitgereikt in Parijs.

