Het International Film Festival Antwerpen (Iffa.) slaat zijn eerste editie meteen over nadat de organisatie een subsidie van de stad Antwerpen heeft misgelopen. Die ziet liever een jeugdfilmfestival.

De eerste aankondiging van het International Film Festival Antwerpen (Iffa.) was op zijn minst veelbelovend. De ambities waren hoog, de organisatoren ervaren. Ondernemer Ben Geysen, die eerder al in Rundskop en Dossier K. investeerde, en Bart Vandesompele, ooit algemeen directeur van Film Fest Gent, wilden over heel Antwerpen internationale kaskrakers vertonen en op termijn hun voet naast die van de filmfestivals van Gent en Oostende plaatsen.

Die plannen gaan nu voor minstens een jaar in de koelkast, maakten Geysen en Vandesompele maandag bekend. Als reden halen ze aan dat de stad Antwerpen het evenement niet wil subsidiëren. Het stadsmarketingfonds had nochtans een positief advies uitgesproken om 125 000 euro in het Iffa. te investeren, maar het Antwerpse schepencollege volgde dat advies niet.

'In het bestuursakkoord staat duidelijk dat wij willen werken aan een jeugdfilmfestival. Een extra klassiek filmfestival, naast de andere festivals die Vlaanderen al heeft, draagt niet voldoende bij aan de onderscheidende uitstraling van de stad.', laat Cultuurschepen Nabilla Ait-Daoud (N-VA) weten bij monde van haar woordvoerder. 'Daarop hebben wij ingebracht dat 20 procent van ons programma uit jeugdfilms zou bestaan, maar daarmee hebben we harten van het schepencollege niet kunnen veroveren', zegt Vandesompele. 'Enkele dagen geleden hebben we dan te horen gekregen dat de stad onze aanvraag negatief zou beoordelen.'

De organisatie brengt het argument in dat ons land al een sterk jeugdfilmfestival heeft: JEF, dat in heel Vlaanderen wordt georganiseerd. Over hoe het festival waar het schepencollege van droomt er zal uitzien, is dan weer niet duidelijk. Ait-Daoud bevestigt dat er gesprekken lopen, maar dat er nog te weinig vast ligt om er iets over te zeggen.

In elk geval is het nu nog te kort dag om de nodige investeerders te vinden tegen maart 2020, zeggen Vandesompele en Geysen. 'De bedrijven die we aanspreken, zijn enthousiast, maar kijken liever de kat uit de boom dan in nieuwe culturele projecten te investeren, zeker in deze woelige tijden. Voor initiatieven als de onze is overheidsgeld vaak cruciaal om van start te gaan en daarna de vleugels uit te slaan. Afhankelijk van hoe optimistisch je de ticketverkoop inschat, zou de subsidie van de stad 10 tot 20 procent van ons budget hebben uitgemaakt.'