Gagarine, het langspeeldebuut van Fanny Liatard en Jérémy Trouilh, valt in de prijzen op Film Fest Gent.

Gagarine wint op Film Fest Gent de Explore Zone Award, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door een jongerenjury. Vijf adolescenten tussen 18 en 26 jaar kozen de film uit veertien andere kandidaten en brachten op Studio Brussel verslag uit van het selectieproces. Never Rarely Sometimes Always, een intiem coming-of-agedrama van Eliza Hittman, kreeg van de jongerenjury een Special Mention.

Het sociaal bewogen debuut van Fanny Liatard en Jérémy Trouilh volgt een zestienjarige jongen in Cité Gagarine, net buiten Parijs. Het woonproject, dat begon als een sociale utopie, dreigt gesloopt te worden. Een lot waar het hoofdpersonage zich tegen verzet.

'Gagarine neemt je mee op een magisch-realistische trip doorheen maatschappelijke thema's als sociale ongelijkheid, jeugdcriminaliteit en infrastructureel verval,' licht de jury haar keuze toe. 'Dit bijzonder straffe regiedebuut biedt een verfrissend positieve blik op de Parijse banlieues die doorgaans grauw en uitzichtloos geportretteerd worden.' Verder looft de jongerenjury de acteerprestatie van nieuwkomer Alséni Bathily en de visuele stijl van Cité Gagarine.

De award levert het Franse regieduo een promotionele duw in de rug op, dankzij een mediacampagne in De Morgen, Knack Focus en op Studio Brussel ter waarde van 27.000 euro.

Gagarine maakt ook deel uit van de officiële selectie van het filmfestival van Cannes en doet mee aan de Officiële Competitie van Film Fest Gent. Of de prent daar een Grand Prix voor Beste Film of een Georges Delerue Award voor Beste Soundtrack/Sound Design wint, hoort u morgen.

