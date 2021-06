Vanaf deze week kunt u in de bioscoop een seriemoordenaar (Vince Vaughn) en een ongemakkelijk tienermeisje (Kathryn Newton) van lichaam zien wisselen in de horrorfilm Freaky. De bodyswapfilm is een genre dat al een hele tijd meegaat, met wisselend succes.

1. The Hot Chick

1. The Hot Chick Uit: 2002 In één zin: Mean Girls meets American Pie. Nadat hij haar magische oorbel uit 50 voor Christus heeft gestolen, komt crimineel Clive (Rob Schneider) terecht in het lichaam van de gemene cheerleader Jessica (Rachel McAdams) en vice versa. Zij probeert zo snel mogelijk haar lichaam terug te krijgen. Hij besluit stripper en paaldanser te worden. The Hot Chick is vooral héél 2002. Anna Faris en Ashlee Simpson spelen mee. Er zijn heel, heel veel penismoppen, inclusief een scène waarin Jessica leert urineren. En Adam Sandler heeft een cameo als de gedreadlockte uitbater van een Afrikaanse winkel. 'De film kan verrassend ontroerend zijn, maar enkel als je dronken bent en al je verwachtingen hebt achtergelaten op het toilet', aldus The Guardian. 2. 18 Again! Uit: 1988 In één zin: Grootvader haat kleinzoon. 18 Again! heet een komedie te zijn. Veel valt er nochtans niet te lachen. Eerst en vooral is er de gitzwarte plot. Jack (George Burns) wenst op zijn eenentachtigste verjaardag dat hij opnieuw achttien is. Vervolgens krijgt hij in een auto-ongeval en veranderen hij en zijn achttienjarige kleinzoon (Charlie Schlatter) van lichaam. Enig probleem: Jack komt niet ongedeerd uit het ongeval, waardoor de kleinzoon vastzit in het comateuze lichaam van zijn opa. U zou denken dat de opa zich daar op zijn minst een beetje schuldig om voelt. In plaats daarvan versiert hij tienermeisjes met weetjes over Harry S. Truman. Hielp ook niet echt: George Burns was de grote ster van de film, maar ligt vrijwel de hele tijd in vegetatieve toestand in een ziekenhuisbed. 3. Like Father Like Son Uit: 1987 In één zin: Pas op met middeltjes tegen slangenbeten. In de jaren tachtig werd er verrassend vaak van lichaam verwisseld. Soms leverde dat goede films op. Vaak ook niet. Like Father Like Son behoort zonder twijfel tot de tweede categorie. 'Een van de meest wanhopige komedies die ik ooit heb gezien', schreef filmcriticus Roger Ebert destijds. Het idee was dan ook behoorlijk krankzinnig. Een chirurg (Dudley Moore) sprenkelt per ongeluk een paar druppels van een 'hersenoverdrachtserum' in zijn cocktail, waarna hij en zijn tienerzoon van identiteit wisselen. (Voor de volledigheid: het serum werd oorspronkelijk door native Americans gebruikt om slangenbeten te genezen.) De chirurg moet bijgevolg hockey spelen en te luide concerten bijwonen, terwijl zijn zoon operaties uitvoert en wordt verleid door een oudere vrouw. Geen van beiden heeft het naar zijn zin. 4. Face/Off Uit: 1997 In één zin: Volgens sommigen de Citizen Kane onder de bodyswap-films. Face/Off is geen doorsnee bodyswap-film. Ten eerste omdat het technisch gezien geen bodyswapfilm is. John Travolta en Nicolas Cage ruilen immers enkel van gezicht. Bovendien leent het genre zich meestal tot komedies, terwijl regisseur John Woo zich aan een actiefilm waagt. Daarin is FBI-agent Sean (Travolta) vastbesloten om terrorist Castor (Cage) te vangen. Zo vastbesloten dat hij via een experimentele gezichtstransplantatie Castors gezicht overneemt en undercover gaat bij Castors nietsvermoedende collega-terroristen. Waarna de echte Castor de chirurg bedreigt en hetzelfde doet met Seans gezicht. Behoorlijk verwarrend, maar in de nineties werkte het wonderwel. Zélfs wanneer Travolta dingen zegt als 'We're gonna blow up LA, bro. Ain't it cool?' 5. Freaky FridayUit: 2003 In één zin: Incestueuze maar grappige komedie. Behalve oorbellen, toverdrankjes, auto-ongevallen en chirurgen kunnen ook Chinese gelukskoekjes er blijkbaar voor zorgen dat u in het lichaam van iemand anders belandt. In Freaky Friday, een remake van de gelijknamige film uit 1976, wisselen moeder en dochter ongewild van lichaam en transformeert Jamie Lee Curtis bijgevolg van overbezorgde moeder tot rebellerende tiener, terwijl Lindsay Lohan de omgekeerde beweging maakt. Niet ideaal, aangezien Curtis in een punkband belandt en Lohan plots moet trouwen met haar stiefvader. Ondanks de incestueuze verhaallijn werd de film een groot succes en inspireerde hij heel wat recentere bodyswapfilms. De titel van Freaky is allicht geen toeval.