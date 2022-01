De Franse regisseur Jean-Jacques Beineix is op 75-jarige leeftijd overleden. De bekendste film van Beineix was '37°2 le matin' ofte 'Betty Blue' uit 1986.

Zijn broer Jean-Claude laat weten dat de filmmaker na een lang ziekbed thuis in Parijs is gestorven.

Beineix had zijn grootste successen in de jaren tachtig. 'Betty Blue (37°2 le matin') werd genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Zijn speelfilmdebuut 'Diva' (1981) werd bekroond met een César, de Franse nationale filmprijs. In 2001 bracht Beineix zijn zesde en laatste speelfilm uit: 'Mortel transfert'. De regisseur was ook actief als theaterproducent en regisseerde in 2015 het stuk 'Kiki de Montparnasse'. In 2006 verscheen zijn autobiografie.

