De Franse actrice Nathalie Delon, de ex-vrouw van acteur Alain Delon, is overleden. Ze stierf op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, zo liet haar zoon Anthony aan het Franse persagentschap AFP weten.

Het Franse publiek herinnert zich Nathalie Delon vooral als Jane, haar rol in Le Samouraï (1967) van Jean-Pierre Melville, waar ze de partner speelt van Alain Delon. Voorts speelde ze tot het begin van de jaren 80 in een dertigtal films vooral bijrolletjes, onder meer in L'Armée des ombres (1969), ook al van Jean-Pierre Melville, Docteur Justice (1975), van Christian-Jaque en Une femme fidèle (1976) van Roger Vadim.

