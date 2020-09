De Franse acteur Michael Lonsdale is maandag op 89-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Parijs. Dat heeft zijn agent bekendgemaakt.

Michael Lonsdale, geboren op 24 mei 1931 in Parijs als zoon van een Engelse officier en een Française, vertolkte in zestig jaar meer dan 200 filmrollen, zowel experimentele als populaire films, zoals in de James Bondfilm Moonraker uit 1979. De acteur met kenmerkend kapsel met baard was ook actief in het theater en op televisie.

Michael Lonsdale groeide op in Londen en Marokko. Zonder studiediploma baande de perfect tweetalige acteur zich een weg en werkte samen met onder meer filmregisseur François Truffaut en theaterregisseur Samuel Beckett.

In 2011 behaalde hij een César voor beste acteur in een bijrol voor zijn vertolking van broeder Luc in Des hommes en des dieux van Xavier Beauvois, over monniken die vermoord werden in hun klooster in Algerije. Lonsdale was ook te zien in de Dag van de Jakhals (1973) en De Naam van de Roos (1986) naar het boek van Umberto Eco.

In 2015 trad hij nog op in de film Les Premiers Les Derniers van Bouli Lanners en vorig jaar in de kortfilm Degas et Moi voor de Opera van Parijs van Arnaud des Pallières. (Belga)

