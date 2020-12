De Franse acteur Claude Brasseur, een van de bekendste gezichten van de Franse film, is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn agent, Elisabeth Tanner.

Brasseur werkte sinds de jaren vijftig mee aan meer dan 150 film- en televisieproducties. Hij is bekend van zijn rollen in tv-series als 'Les nouvelles aventures de Vidocq' (1971-1973) of films als 'Band à part' (1964) van regisseur Jean-Luc Godard.

Hij was daarnaast geïnteresseerd in de autosport. Zo won hij als copiloot van de voormalige Belgische formule 1-piloot Jacky Ickx de rally Parijs-Dakar.

Brasseur wordt bij zijn vader, acteur Pierre Brasseur, begraven op begraafplaats Père-Lachaise in Parijs. Hij zou niet overleden zijn aan COVID-19.

