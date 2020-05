Het Filmfestival van Cannes gaat door de coronacrisis niet door. Ter compensatie biedt de Belgische filmdistributeur Cinéart van 12 tot 23 mei elke dag Cannes-films uit het archief aan. Knack Focus mag daar dagelijks vijf video-on-demandvouchers voor weggeven.

(Her)beleef Cannes bij u thuis. Het Filmfestival van Cannes kan omwille van de coronacrisis niet doorgaan in de Franse badstad. Van 12 tot 23 mei, de periode waarin het festival normaal gezien had plaatsgevonden, biedt filmdistributeur Cinéart onder de noemer 'Once upon a time in Cannes' dagelijks twee titels uit het archief van Cannes online aan. Wij mogen elke dag vijf video-on-demandvouchers voor één van die twee titels weggeven. Die blijven geldig tot 22 juni en tot 48 uur na activatie. Op het programma vandaag: het sociale drama Deux jours, une nuit. De broers Dardenne? Die serveren toch keer op keer Waalse misère? En ja, Deux jours, une nuit, hun zevende film, portretteert een jonge Waalse die met depressies kampt en net haar job verloren heeft. Maar als je voorbij de clichés over het werk van de tweevoudige Gouden Palm-winnaars - er zijn er bitter weinig die dat kunnen zeggen - kijkt, zie je andermaal een prachtfilm, met stijl en ideeën. In zekere zin is Deux jours, une nuit het omgekeerde van Tien kleine negertjes. De kwetsbare Sandra (Marion Cotillard), moeder van twee, heeft op een vrijdagavond te horen gekregen dat ze haar job in een zonnepanelenfabriekje kwijt is. Haar collega's waren voor de keuze gesteld: hun jaarlijkse premie van duizend euro verliezen of het ontslag van een van hen - Sandra dus. Maar er is nog hoop: op maandag wordt opnieuw gestemd. Sandra heeft twee dagen en één nacht om acht van haar zestien collega's te overtuigen voor haar te kiezen. Dat is het begin van een pakkende mission impossible van soms vernederende huis-aan-huisbezoeken doorheen een zomers Seraing. Je verbijt mee Sandra's ontgoocheling wanneer een collega terughoudend reageert of weigert te helpen. Je voelt haar voorzichtige opluchting als een ander met plezier haar wil helpen. Die empathie voel je door de geweldige vertolking van Marion Cotillard. Wat de fragiele Sandra ook overkomt, hoe woedend of wanhopig ze ook is, ze blijft altijd even waardig. En hoeveel slagen ze ook incasseert, geruggensteund door haar man (Fabrizio Rongione) blijft ze de kracht en energie vinden om zich te weren. Het maakt van haar net zo een vechtster, een soldaat op het sociale slagveld, als het jonge titelpersonage van Rosetta (1999). De Dardennes zijn hartstochtelijke discipels van de dwingende eenvoud: van een op zich eenvoudig vertrekpunt maken ze iets dat steeds verder zijn tentakels uitstrekt, om des te harder het doel te raken. En in hun moraliteitsfabels uit de Waalse sociale onderbuik draait het ook altijd om een dilemma dat ze met een haast hitchcockiaans gevoel voor spanning brengen. Houd uw telraam klaar. (Luc Joris)