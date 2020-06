In de Amerikaanse staat Californië mogen vanaf 12 juni opnieuw films en televisieseries opgenomen worden. Dat hebben de diensten van de gouverneur vrijdag aangegeven. De sector blijft wel gebonden aan gezondheidsvoorschriften.

De producenten moeten wel steeds op voorhand toestemming vragen aan lokale gezondheidsfunctionarissen. Die zullen al dan niet het licht op groen zetten, rekening houdende met 'de lokale epidemiologische gegevens', 'de resultaten van tests onder de bevolking' en 'de paraatheid om een nieuwe golf van besmettingen het hoofd te bieden'.

In Californië liggen de film- en televisieopnames sinds midden maart stil als gevolg van de coronapandemie. De grote filmstudio's en de vakbonden hebben veiligheidsprotocollen uitgewerkt om een heropstart in veilige omstandigheden mogelijk te maken. Zo zouden acteurs en crew regelmatig getest worden op het coronavirus.

Het is echter nog niet zeker dat de grote Hollywoodstudio's volgende week hun producties al kunnen heropstarten. De lokale gezondheidsautoriteiten moeten hun goedkeuring geven en Los Angeles en de omliggende regio is één van de voornaamste brandhaarden van het virus in Californië. In de hele staat zijn al 4.500 mensen bezweken aan de gevolgen van een besmetting.

