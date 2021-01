De 44e editie van het filmfestival van Göteborg zal op een ongewone manier worden georganiseerd. Eén bezoeker mag in de afgelegen Pater Noster-vuurtoren nabij Göteborg een week lang films gaan kijken. 'Geen telefoon, geen vrienden, geen familie, niemand. Alleen jij en 60 filmpremières', klinkt het veelbelovend in een persmededeling.

Dat het filmfestival zo extreem geïsoleerd plaatsvindt, is te wijten aan de strenge coronamaatregelen die de Zweedse overheid heeft opgelegd aan bioscopen, klinkt het bij artistiek directeur Jonas Holmberg. 'Toen de overheid ons verplichtte om per vertoning maar acht aanwezigen toe te laten, hebben wij deze negatieve beperking omgedraaid naar een existentieel evenement', klinkt het in Variety.

Er zijn ook eenzame vertoningen gepland in het midden van de grote sporthal Scandinavium en de bioscoopzaal Draken in Göteborg. De organisatoren verwachten van de kandidaten dat ze elke dag een verslag schrijven van de films die ze hebben bekeken.

Vaker uitzonderlijk

Het is niet de eerste keer dat het filmfestival van de Zweedse stad experimenteert met de vertoningen van films. Eerder hebben de organisatoren filmpremières laten plaatsvinden in een kerk, een moskee en een synagoge. Voorts werd er in een vorige editie aan mannelijke kijkers gevraagd om een film te bekijken vanuit een gynaecologische stoel.

Het filmfestival vindt plaats van 30 januari tot 6 februari. De volledige programmatie wordt op 12 januari bekendgemaakt. Kandidaten die in totaal isolement film willen kijken, kunnen zich aanmelden op de website van het filmfestival van Göteborg.

