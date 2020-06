Films van onder meer Wes Anderson, François Ozon en Steve McQueen halen de selectie, Lucas Belvaux is de enige Belg in de lijst.

Het langverwachte The French Dispatch van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson, Eté 85 van de Fransman François Ozon en twee films van de Brit Steve McQueen hebben de officiële selectie gehaald van het filmfestival van Cannes. De organisatie maakte de lijst van 56 films woensdag bekend. In de selectie is ook een Belg opgenomen: Des Hommes van Lucas Belvaux kon de organisatie overtuigen.

Het filmfestival van Cannes stond gepland tussen 12 en 23 mei, maar kon niet plaatsvinden omwille van de coronapandemie. De organisatie verkoos toch de officiële selectie van films bekend te maken die normaal op het festival vertoond zouden worden. Onder de naam 'Cannes hors les murs' is het de bedoeling om de geselecteerde films alsnog op andere festivals en in bioscopen te vertonen. (Belga)

