Door het coronavirus gaat het Filmfestival van Cannes, dat door de coronacrisis uitgesteld was, niet door in zijn huidige vorm.

Het Festival van Cannes was oorspronkelijk gepland voor 12 tot 23 mei. Maar begin maart werd beslist om het festival uit te stellen tot eind juni of begin juli.

'Het lijkt nu moeilijk te bedenken dat het Festival van Cannes dit jaar in zijn oorspronkelijke vorm kan worden georganiseerd', melden de organisatoren dinsdag in een persbericht. 'Iedereen weet dat er nog veel onzekerheden zijn over de internationale gezondheidssituatie. We hopen snel te kunnen communiceren over de vormen die Cannes 2020 zouden kunnen aannemen', klinkt het nog.

De Franse president Emmanuel Macron gaf maandagavond aan dat grote festivals en evenementen niet kunnen worden gehouden tot ten minste half juli.

Het Festival van Cannes was oorspronkelijk gepland voor 12 tot 23 mei. Maar begin maart werd beslist om het festival uit te stellen tot eind juni of begin juli. 'Het lijkt nu moeilijk te bedenken dat het Festival van Cannes dit jaar in zijn oorspronkelijke vorm kan worden georganiseerd', melden de organisatoren dinsdag in een persbericht. 'Iedereen weet dat er nog veel onzekerheden zijn over de internationale gezondheidssituatie. We hopen snel te kunnen communiceren over de vormen die Cannes 2020 zouden kunnen aannemen', klinkt het nog.De Franse president Emmanuel Macron gaf maandagavond aan dat grote festivals en evenementen niet kunnen worden gehouden tot ten minste half juli.