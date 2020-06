Door de coronacrisis is het nog wachten tot januari 2021 op de volgende editie van het Filmfestival van Oostende, maar dat wil niet zeggen dat het stil blijft in de kuststad.

Fort Napoleon in Oostende wordt van 11 juli tot 11 oktober 2020 het decor van de expo 'Het wonder is geschied!'. Onder het curatorschap van cultuurjournalist Ben Van Alboom viert het Filmfestival van Oostende deze zomer zo het cinematografisch talent van eigen bodem. Aan de hand van beeldmateriaal, posters, artefacten en filmprijzen blikt het festival terug op twintig jaar filmprijzen. Orgelpunt van de expo worden tien nieuwe werken van Vlaamse kunstenaars, gebaseerd op markante films uit onze recente geschiedenis.

Samen met de expo wordt ook een podcastreeks gelanceerd, in samenwerking met Radio 1. Daarin zullen de makers van tien Vlaamse films zoals 'De zaak Alzheimer', 'Home' en 'Girl' dieper ingaan op hun films en de recente Vlaamse filmgeschiedenis. De luisteraar krijgt een uniek perspectief op het creatieve proces van de makers en het reilen en zeilen achter de schermen, maar ook de hete hangijzers uit heden, verleden en toekomst van hun geliefde sector worden niet gemeden.

Een ticket voor de expo kost 9 euro voor volwassenen. Boeken kun je vanaf 9 juni op de website van Fort Napoleon. De podcastafleveringen zijn vanaf juli te beluisteren via radio1.be.

Fort Napoleon in Oostende wordt van 11 juli tot 11 oktober 2020 het decor van de expo 'Het wonder is geschied!'. Onder het curatorschap van cultuurjournalist Ben Van Alboom viert het Filmfestival van Oostende deze zomer zo het cinematografisch talent van eigen bodem. Aan de hand van beeldmateriaal, posters, artefacten en filmprijzen blikt het festival terug op twintig jaar filmprijzen. Orgelpunt van de expo worden tien nieuwe werken van Vlaamse kunstenaars, gebaseerd op markante films uit onze recente geschiedenis. Samen met de expo wordt ook een podcastreeks gelanceerd, in samenwerking met Radio 1. Daarin zullen de makers van tien Vlaamse films zoals 'De zaak Alzheimer', 'Home' en 'Girl' dieper ingaan op hun films en de recente Vlaamse filmgeschiedenis. De luisteraar krijgt een uniek perspectief op het creatieve proces van de makers en het reilen en zeilen achter de schermen, maar ook de hete hangijzers uit heden, verleden en toekomst van hun geliefde sector worden niet gemeden. Een ticket voor de expo kost 9 euro voor volwassenen. Boeken kun je vanaf 9 juni op de website van Fort Napoleon. De podcastafleveringen zijn vanaf juli te beluisteren via radio1.be.