Widows: eindelijk een film van Steve McQueen die leuk is om naar te kijken

Eindelijk een film van Steve McQueen die je voor het plezier twee keer na elkaar kunt bekijken. Geen kwaad woord over de Britse videokunstenaar die zich met succes omschoolde tot filmregisseur, maar lichte kost serveerde hij tot nog toe niet. Zijn debuutfilm Hunger is inmiddels tien jaar oud en de plastische uitbeelding van de hongerdood van IRA-gevangene Bobby Sands zindert nog altijd na. Shame toonde hoe een seksverslaving een Manhattanite leegzuigt en zijn slavernijdrama 12 Years a Slave, waarvoor hij als eerste zwarte regisseur de Oscar voor beste film won, was meesterlijk maar ook misselijkmakend. De opeen...