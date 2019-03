Waarom u het gerestaureerde 'Lost Highway' van David Lynch moet gaan bekijken

'Dick Laurent is dead.' Dat is de boodschap die saxofonist Fred (Bill Pullman) aan het begin van deze broeierige neonoir te horen krijgt over de intercom van zijn designvilla in Los Angeles, maar honderddertig hynotiserende minuten later blijkt dat hij die woorden zowaar zelf heeft uitgesproken. Halverwege verandert de film namelijk niet alleen van teneur - van een duistere psychothriller tot een broeierig misdaaddrama -, ook de protagonist zelf ondergaat een gedaanteverwisseling. Wanneer Fred van de moord op zijn vrouw Renee (Patricia Arquette als brunette) wordt beschuldigd en in de cel belandt, blijkt hij in de scène daarop plots getransformeerd tot de jonge automecani...