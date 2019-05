4 star star star star star

Jayro Bustamante's Temblores is een compromisloos portret van een diepgelovige, homoseksuele vader, dat durft te pijnigen en de tolerantie van religie in vraag stelt.

De Guatemalteekse filmmaker Jayro Bustamante maakt van de krachten van Moeder Aarde graag het symbool voor de gevechten die zijn protagonisten leveren. Vier jaar geleden debuteerde en imponeerde hij met het mystieke Ixcanul, een betoverende ode aan de bedreigde hedendaagse Mayacultuur in zijn land van oorsprong die zich afspeelt tegen de achtergrond van een machtige vulkaan. Ditmaal laat hij de grond daveren in een heftig pamflet tegen homofobie in de nog altijd conservatieve Guatemalteekse cultuur. Uiterlijk met aardschokken, innerlijk met de twijfe...