3 star star star star star

In Lorene Scafaria's deugdelijke misdaaddrama Hustlers gaat J-Lo uit de kleren om Wall Street-klanten te rooien.

Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen: dat is het leidmotief in de bijzondere tragikomedies van Lorene Scafaria. In Seeking a Friend for the End of the World (2012) volgde de Amerikaanse schrijfster-cineaste een man die aan de vooravond van de apocalyps zijn auto induikt om zijn jeugdliefde op te zoeken. In The Meddler (2015) zoomde ze in op een New Yorkse die na de dood van haar man een nieuw leven wil beginnen in LA. In haar derde langspeler Hustlers voert ze twee bevriende stripteaseuses ...