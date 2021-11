2 star star star star star

Popfenomeen Lady Gaga speelt de hoofdrol en de trailer stelt een soap opera in het vooruitzicht vol exclusieve locaties, speeltjes van de superrijken en acteurs die straks in de zaal zullen zitten tijdens de Oscaruitreiking. Zeggen dat er naar House of Gucci is uitgekeken, is een understatement. De nieuwe prent van Ridley Scott, de bijna 84-jarige regisseur van legendarische spektakelstukken als Alien, Blade Runner en Gladiator, is een zootje dat je liever wel dan niet hebt gezien. Al was het maar om mee te kunnen praten en om je onbeschaamd te vergapen aan de rijkdom en schoonheid van Italiaanse renaissancepaleizen, onbetaalbare luxe, Guccischatten en een vintage Mercedes 300. Zonder zich te haasten werkt Sir Scott naar het slotakkoord toe: de moordaanslag op Maurizio Gucci in 1995, beraamd en betaald door Lady Gucci, zijn opzijgeschoven ex Patrizia Reggiani. Wat daar dertig jaar lang aan voorafgaat is een al even fraai schouwspel. Het verduidelijkt hoe de twee zonen en twee kleinzonen van stichter Guccio Gucci het befaamd Florentijnse mode-imperium verkwanselen. The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed heet het boek van Sara Gay Forden dat als basis diende voor het scenario. We hadden de film niet beter kunnen samenvatten. De technisch virtuoze Scott lijkt geen keuze te willen maken en gaat dan maar voor alles tegelijk: true crime, soap, comedy, de familietragiek van The Godfather en een demasqué van de modewereld. Elk lid van het sterrenensemble lijkt zijn of haar register vrij te hebben mogen kiezen op voorwaarde dat ze zich verlaagden tot Engels met een Italiaans accent. Binnen de kakofonie valt Jared Leto op, omdat hij als enige voor de klucht kiest. De onherkenbaar gemaakte joker maakt een karikatuur van de idioot van de familie, de talent- en ruggengraatloze Paolo Gucci die gefrustreerd urineert op een Guccisjaal. Ondertussen probeert Al Pacino op zijn oude dag te wervelen als de iets te ondernemende Aldo Gucci en imiteert Jeremy Irons als Rodolfo Gucci een eenzame vampier in een adembenemende villa. De alomtegenwoordige Adam Driver dringt zich zoals gebruikelijk niet op, maar dat is hier een vergissing. Het is wrang dat zijn personage, de neergeschoten Maurizio Gucci, zo weinig wind vangt. Zijn rol in de ondergang van Huize Gucci lijkt enorm. Maar de film zet liever Patrizia Reggiani in verf. Zij was van bescheiden komaf en zou hem stevig hebben aangespoord om de macht te grijpen en helemaal op te gaan in een decadent jetsetbestaan. De grote winnaar van deze rommelige maar nooit saaie film is Lady Gaga. Als Lady Gucci toont ze, na A Star is Born, dat ze de glamour en de acteercapaciteiten heeft om het ook in de film ver te schoppen. Alla prossima volta, Lady Gaga.