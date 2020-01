'Ghost Tropic' van Bas Devos: liefdesbrief aan Brussel en haar diverse inwoners

4 star star star star star

Dave Mestdach Chef film van Knack Focus

Bas Devos doet je verdwalen in Brussels by night in zijn even fraaie, sfeervolle als tedere stadstrip Ghost Tropic.

Een oudere schoonmaakster (Saadia Bentaiëb) dommelt 's avonds in op de Brusselse metro, om aan de eindhalte vast te stellen dat er geen nachtbus meer rijdt, haar zoon zijn telefoon niet opneemt en ze niet voldoende geld op haar rekening heeft staan om een taxi te kunnen betalen. Noodgedwongen besluit Khadija, zo heet de bedeesde moslima in kwestie, dan maar om de weg naar huis te voet af te leggen, met een reeks vluchtige ontmoetingen - met een nachtwaker, een dakloze, een ambulancier en de uitbaatster van een superette - als intermezzi on the road.

