3 star star star star star

Gerard Butler tracht zijn gezin én de filmzomer te redden van apocalyptisch onheil in de generische maar nog net genietbare survivalthriller Greenland.

Mocht u zich afvragen waarom het orakel Donald Trump vorig jaar nog informeerde of Groenland soms niet te koop stond: dat was natuurlijk om daar ondergrondse, militaire bunkers te bouwen die Amerikaanse burgers moeten beschermen in het geval van een apocalyptische kometenregen. Dat laatste is althans de inzet van deze pulpy, behoorlijk generische maar al bij al genietbare B-blockbuster waarin genrespecialist Gerard Butler weer eens zijn virielste en meest heroïsche kant mag showen. Dit keer speelt hij een huisvader die zijn gezin op een vliegtuig richting Groenland tracht te krijgen, terwijl het ene ruimtebrokstuk na het andere verwoestend inslaat op aarde. Als ervaren ingenieur is hij immers een van de gelukkigen die door de Amerikaanse regering werd uitgekozen om na de rampspoed de verwoeste natie mee terug op te bouwen. Alleen moet hij naast zijn vege, bonkige lijf ondertussen ook zijn op springen staande huwelijk proberen te redden, terwijl (alle gelijkenissen met recente gebeurtenissen berusten louter op toeval) overal ter wereld tienduizenden doden vallen, wetenschappers en politici machteloos toekijken, anarchie uitbreekt in winkels en straten, millennials een laatste feestje bouwen en de alsem in de dieprood kleurende lucht hangt.Een acteerprijs zal Butler nooit krijgen, maar de Schotse patser die de wereld (en bij voorkeur de VS) al meermaals van terroristisch geteisem redde in de Fallen-franchise, gooit zich in de strijd alsof zijn marktwaarde in Hollywood - ergens in de buurt van Russell Crowe, maar ver beneden Tom Cruise - ervan afhangt. Bovendien komt het goed uit dat de producenten géén tientallen miljoenen dollars aan speciale effecten te besteden hadden, waardoor Greenland, dat geen peperduur studioproduct is, niet die horendolle CG-orgie van explosies, instortende gebouwen en komeetinslagen wordt waarvoor kon worden gevreesd. Regisseur en ex-stuntman Ric Roman Waugh, die Butlers drie verschillende gelaatsuitdrukkingen al maximaal exploiteerde in het onnozele actievehikel Angel Has Fallen, neemt ruim de tijd om zijn survivaltocht op te bouwen. Vooral het eerste uur, waarin geen vermaledijde komeet aan de hemel te bespeuren valt en de spanning zowel binnen- als buitenshuis wordt opgebouwd met klassieke middelen en een verrassend rustige en overzichtelijke mise-en-scène, is solide. Al maak je best abstractie van Steven Spielbergs superieure War of the Worlds, waarbij Waugh duidelijk leentjebuur speelt, in die mate zelfs dat hij allicht een aangifte van diens advocaat mag verwachten. Dat het tweede deel stukken generischer en warriger is, en richting Roland Emmerichs 2012 dreigt af te glijden, valt in een milde bui zelfs te vergeven, zeker omdat er ook geen gemakzuchtig ironisch sausje overheen gekieperd wordt. Zelfs niet om de plotgaten of de inconsequenties mee te plamuren. It's the end of the world as Gerard Butler knows it, maar dan gebracht met uitgestreken gezicht, met alle genreclichés die je onderweg mee kunt graaien, met net te weinig budget om alle ramen na een schokgolf te doen sneuvelen, maar gelukkig ook met genoeg metier om er een tamelijk onderhoudende survivalthriller voor deze blockbusterloze filmzomer van te maken.