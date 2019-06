4 star star star star star

De titel Dragged Across Concrete beschrijft perfect hoe je je voelt na S. Craig Zahlers flikkenfilm: geradbraakt, geschoffeerd en gereed voor meer.

Boezemt Mel Gibsons knoert van een knevel nu angst of vertrouwen in? Je bent er nog niet uit of daar plant de verbrande Hollywoodster met ranzige ideeën over joden en vrouwen zijn bottine al in het aangezicht van een gevloerde drugsdealer. Een scène later wordt de agent samen met zijn partner (Vince Vaughn) door zijn baas ( Miami Vice-legende Don Johnson) geschorst omdat er beelden circuleren van zijn overenthousiaste onderzoeksdaad en 'de entertainmentindustrie - voorheen bekend als het nieuws - schurken nodig heeft'. Politi...