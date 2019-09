3 star star star star star

Vier jaar na de laatste aflevering van de Britse tv-hit Downton Abbey maakt de familie Crawley zich op voor hoog bezoek in een mierzoet bioscoopvervolg.

Toen Downton Abbey van 2010 tot 2015 op tv te zien was, deden de strapatsen van de adellijke familie Crawley - inclusief hun trouwe bedienden en butler - menig kijker wegdromen naar een tijd waarin Britse edellieden de brug tussen het victoriaanse en moderne tijdperk sloegen. Vier jaar later pikt de eerste Downton Abbey-bioscoopfilm de draad weer op, en intussen snakken kijkers nog meer naar een dosis nostalgie die hen even uit de brexit-impasse haalt met adellijk gekibbel.

