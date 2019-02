'Can You Ever Forgive Me?': bezopen tragiek met lichte ondertoon

Een crazy cat lady, zo kun je Lee Israel nog het best omschrijven. Na haar successen als journalist en biograaf van Dorothy Kilgallen en Estée Lauder raakt haar carrière begin jaren negentig in het slop. Ze is blut, eenzaam, kleedt zich volgens de spullenhulpmode van de vorige herfst en verlaat zelden haar flat, die ondergescheten is door haar geliefde maar zieke kat. Als ze toch een stapje in de wereld zet, om 's nachts bij een New Yorks magazine de drukproeven na te lezen of bij haar agent te gaan bedelen voor een voorschot op een onpubliceerbare biografie, biedt een whiskeyglas de n...