'Beautiful Boy' van Felix Van Groeningen: ook liefde is een harddrug

Elk huisje heeft zijn kruisje, en Felix van Groeningen is nu al zes films lang een heuse crack in het op film branden van alle familiale of relationele kruisjes die je maar kunt bedenken. Of het nu ging om de drinkebroers, -neven en -nonkels uit De helaasheid der dingen, het zingende cowboykoppel uit The Broken Circle Breakdown of de botsende broers in café Belgica, telkens omarmde Van Groeningen zijn personages met veel goesting en affectie, wat hun mankementen ook waren en hoe hard het noodlot ook toesloeg.

