Film Fest Gent rolde dinsdagavond de rode loper uit voor de cast van 'La Civil', de openingsfilm van de 48ste editie. Heel wat acteurs en regisseurs passeerden dinsdagavond voor het oog van de verzamelde pers, geflankeerd door een reeks lokale en nationale politici.

De directie van het filmfestival kiest dinsdag La Civil als openingsfilm, een drama dat recent nog in de prijzen viel op het filmfestival van Cannes. Een confronterend verhaal over Cielo, een Mexicaanse moeder die haar dochter ontvoerd ziet. Ze wordt getuige van de wetteloosheid waar kartels van genieten en neemt uiteindelijk het recht in eigen handen.

In de film overleeft Cielo maar het scenario is gebaseerd op waargebeurde feiten en in werkelijkheid werd ze op Moederdag neergeschoten. Het aangrijpende scenario wordt vertolkt door actrice Arcelia Ramírez. Ook de Belgisch-Roemeense filmmaakster Teodora Ana Mihai krijgt een ereplaats op de rode loper naast monteur Alain Dessauvage en producent Hans Everaert.

Hoge gasten

Ook filmtalent dat de rest van het programma heeft gevuld, wordt dinsdagavond met de nodige egards ontvangen in Gent. Op de rode loper komen tijdens de openingsavond ook hoge gasten uit de lokale politiek, zoals burgemeester Mathias De Clercq.

Ook onder meer minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau laten zich flitsen door de aanwezige persfotografen. De komende dagen wordt het lijstje met hoge gasten aangevuld met een boeiende reeks filmregisseurs van over heel de wereld. Leos Carax, Ari Folman, Miguel Gomes en Radu Jude staan op de gastnlijst. Jacques Audiard, Panah Panahi en Avi Mograbi komen ook.

Actrices Ludivine Sagnier en Renate Reinsve, die in Cannes de award voor Beste Actrice won met The Worst Person in the World, tekenen ook present. Het filmfestival van Venetië was een belangrijke bron van inspiratie voor de Gentse programmatie, met onder meer het Russisch drama Captain Volkonogov Escaped van Aleksey Chupov en Natasha Merkulova, het Amerikaanse historische drama The Last Duel van regisseur Ridley Scott en de misdaadfilm The Card Counter van Paul Schrader.

Merkwaardige personages

Ook de drama's Madres paralelas van Pedro Almodóvar en The Lost Daughter van Maggie Gyllenhaal gingen in première tijdens dat festival en zullen in Gent te zien zijn. Spencer, van Pablo Larraín over prinses Diana, dingt mee in de competitie naar de Grand Prix 2021. Naast sterke aandacht voor documentaire legt het Gentse filmfestival de focus op Griekenland, de bakermat van het drama.

Het festival brengt parels uit de Griekse "weird wave cinema" in herinnering, met titels als Dogtooth van Yorgos Lanthimos, The Lobster en The Killing of the Sacred Deer. Film Fest Gent sluit af met The French Dispatch, de eerste live-actionfilm van Wes Anderson in zeven jaar. In de film geven grote acteurs als Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Willem Dafoe en Christoph Waltz gestalte aan een reeks merkwaardige personages.

Het 48ste Film Fest Gent loopt nog tot 23 oktober.

