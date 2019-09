Op dinsdag 8 oktober gaat het 46ste Film Fest Gent van start met Les Misérables van Ladj Ly. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

Met Les Misérables, de eerste film van Parijzenaar Ladj Ly, haalt Film Fest Gent een prijsbeest in huis. Ly trok met zijn debuut eerder dit jaar al naar Cannes, waar hij de juryprijs won.

Les Misérables - geen bewerking van de gelijknamige klassieker van Victor Hugo, wel ernaar vernoemd- speelt zich grotendeels af in Montfermeil, de achterbuurt van Parijs waar Ly zelf geboren en getogen is. Daarin voert Ly politieagent Stéphane (Damien Bonnard) op, die probeert het bendegeweld in Montfermeil te onderdrukken.

Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent, is vanzelfsprekend opgetogen over de openingsfilm. 'Ly's Les Misérables is eerst en vooral een zeer pakkende film. Het bijzondere aan Ly's film is dat de film voor nuance pleit. Er is geen enkele partij die door Ly wordt voorgetrokken, de nuance geldt voor alle partijen.'

Op 8 oktober wordt Les Misérables gedraaid in Gent, in 20 november volgt de 'gewone' Belgische release. Het 46ste Film Fest Gent loopt van 8 tot en met 18 oktober.