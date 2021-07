Op 23 oktober 2021, op de 21ste editie van de World Soundtrack Awards, ontvangt Film Fest Gent de Duits-Britse componist Max Richter. Tijdens de awardshow in de Gentse opera zal het orkest Brussels Philharmonic onder leiding van Dirk Brossé een selectie van Richters werk spelen. Dat heeft Film Fest Gent donderdag aangekondigd.

Max Richter werd geboren in West-Duitsland, groeide op in het Verenigd Koninkrijk en maakt, naast zijn soloalbums, muziek voor opera, ballet, televisie en film. Zijn debuutalbum Memoryhouse verscheen in 2002.

Het nummer On the Nature of Daylight van zijn album The Blue Notebooks uit 2004 is volgens Film Fest Gent één van de meest gekende en gebruikte muziekstukken op het witte doek en het kleine scherm. Het is onder andere te horen in de thriller Shutter Island, de sciencefictionfilm Arrival en de televisieserie The Handmaid's Tale. Er is in 2018 zelfs een kortfilm aan het stuk gewijd, met Elisabeth Moss in de hoofdrol. Sleep, een ambientcompositie uit 2015 dat maar liefst achtenhalf uur duurt, werd al over de hele wereld uitgevoerd.

Lifetime Achievement Award

In 2008 brak Richter door als filmcomponist met de score voor de oorlogsdocumentaire Waltz with Bashir van Ari Folman. Intussen heeft hij al meer dan 30 filmscores op zijn naam staan, onder andere voor de sciencefictionfilm Ad Astra, Werk ohne Autor en Mary Queen of Scots. Richter schreef ook scores voor televisieseries zoals My Brilliant Friend.

Max Richter is 'een van de meest innovatieve componisten van onze tijd', stelt Film Fest Gent. Zijn combinatie van klassieke en elektronische muziek inspireerde componisten zoals Nico Muhly, Ólafur Arnalds en Jóhann Jóhannsson, aldus de organisatie van de World Soundtrack Awards.

Naast werk van Richter zal het orkest Brussels Philharmonic onder leiding van Dirk Brossé ook een selectie van het werk van Bryce Dessner spelen. De gitarist van The National won vorig jaar de Discovery of the Year Award voor zijn score voor de film The Two Popes. De Griekse componist Eleni Karaindrou zal ten slotte op de World Soundtrack Awards de Lifetime Achievement Award 2021 in ontvangst nemen. Samen met Richter is Karaindrou de belangrijkste gast op de World Soundtrack Awards van het filmfestival, dat dit jaar in het teken van de Griekse cinema staat.

Videodroom

Eerder deze week maakte Film Fest Gent ook de eerste namen bekend voor Videodroom, het luik waarmee het festival in samenwerking met kunstencentrum Vooruit de brug slaat tussen film en muziek. Steve Gunn gaat live soundtracks maken bij vier kortfilms van befaamde experimentele filmmaker Stan Brakhage. KRANKk en Platform-K presenteren een multisensoriële voorstelling en de Brusselse Robbing Millions mag er zijn tweede album live voorstellen. Het volledige programma van Videodroom wordt eind augustus bekend gemaakt. (Belga)

Film Fest Gent Van 12 tot 23 oktober 2021. Film Fest Gent hoopt weer voluit voor een fysiek festival te kunnen gaan, met aandacht voor de op dat moment eventueel geldende coronamaatregelen. Meer info en tickets vindt u op www.filmfestival.be.

