Het Gentse filmfestival heeft de programmatie voor haar 48e editie bekendgemaakt. Van 12 tot en met 23 oktober kunt u in de Oost-Vlaamse hoofdstad terecht om nieuwe films van onder andere Leox Carax, Pedro Almadóvar, Pablo Larrain, Wes Anderson en Gaspar Noé te zien.

Cinefielen hebben de data wellicht al lang in hun agenda aangeduid: 12 tot en met 23 oktober gaat Film Fest Gent weer door. Vanaf vandaag kunnen ze hun planning ook concreet invullen.

Eerder was al bekendgemaakt dat de Belgische film La Civil als opener zou dienen. Het langverwachte The French Dispatch van Wes Anderson sluit het festival af.

Daartussen kunnen filmliefhebbers films van heel wat gerespecteerde regisseurs zien. Memoria van de meditatieve Thai Apichatpong Wheerasethakul zal er spelen, met Tilda Swinton in de hoofdrol. Ook Nicolas Cage zal te zien zijn in een verrassend rustige film, namelijk Pig van Michael Sarnoski. Ook enfant terrible Gaspar Noé komt met Vortex naar Gent, een film die volgens de eerste recensies ongewoon kalm is voor het doen van de regisseur.

Zijn ook aanwezig: Pedro Almodóvar met Madres Paralelas, Paul Schrader met The Card Counter, Ridley Scott met The Last Duel, Leos Carax met Annette en nog veel meer. Bekijk het volledige programma op de website van Film Fest Gent.

