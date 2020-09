Film Fest Gent heeft donderdag de eerste namen prijsgegeven die zullen figureren op het coronaproof festival. Onder meer Gouden Beer-winnaar There Is No Evil van Mohammad Rasoulof en de Zweedse documentaire I Am Greta over Greta Thunberg staan op het programma.

Voorts is er dit jaar een focus op Duitsland, met onder meer Undine van Christian Petzold. Van eigen bodem is dan weer het acteerdebuut van Roméo Elvis in Mandibules en de boekverfilming Kom hier dat ik u kus van Sabine Lubbe Bakker en Niels Van Koevoorden. Film Fest Gent zal dit jaar in hybride vorm plaatsvinden, dat betekent zoveel mogelijk fysieke vertoningen naast ook een online aanbod.

In Gouden Beer-winnaar There Is No Evil confronteert de Iraanse poète maudit Mohammad Rasoulof ons aan de hand van vier uiteenlopende verhalen met de littekens van een hardvochtig systeem, waar we anders bijzonder weinig over afweten. De film is niet zijn eerste scherpe portret over het Iraanse regime.

I Am Greta, het langspeelfilmdebuut van Nathan Grossman, is dan weer een portret van de intussen wereldwijd bekende Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg, nog steeds pas 17. De filmcrew was er bij van de start aan de trappen van het Zweedse parlement tot in de Europese commissies en de VN-vergaderingen.

Van een compleet andere orde is de Frans-Belgische coproductie Mandibules van de Fransman Quentin Dupieux, die onder het pseudoniem Mr. Oizo wereldfaam verwierf met de monsterhit Flat Beat. Mandibules is een surreële en groteske buddykomedie met Adèle Exarchopoulos en Roméo Elvis waarin twee simpele jongens een levensgrote vlieg in hun auto vinden en dit gigantische gedrocht africhten om er geld mee te verdienen.

Undine van Christian Petzold maakt deel uit van de focus op de hedendaagse Duitse cinema. In dit romantische drama gaat Petzold voor het eerst echt aan de slag met bovennatuurlijke elementen: het is namelijk een adaptatie van de mythe van Undine, de waternimf die eerder al in literaire werken opdook en nu aanmeert in het hedendaagse Berlijn waar ze als gids de kost verdient en de man die haar hart brak, moet vermoorden.

Kom hier dat ik u kus van het Nederlands-Belgische regisseursduo Sabine Lubbe Bakker en Niels Van Koevoorden is de verfilming van de gelijknamige roman van Griet Op de Beeck. De cast is Vlaams, met onder meer Tanya Zabarylo, Tijmen Govaerts, Valentijn Dhaenens, Tom Vermeir en Wine Dierickx. (Belga)

De 47e editie van Film Fest Gent loopt van 13 tot en met 24 oktober 2020. Meer informatie vindt u op de website.

