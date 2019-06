De 46ste editie van Film Fest Gent staat in het teken van Spanje, raakte dinsdag bekend. Daarnaast komt Bas Devos zijn nieuwe film voorstellen en krijgen bezoekers een voorproefje van de langverwachte Eén-reeks 'De twaalf'.

Met Rossy de Palma op de affiche, actrice en een van de muzes van Pedro Almodóvar, zet Film Fest Gent de toon voor de 46ste editie, waarin Spanje centraal zal staan. 'De belangrijkste reden om Spaanse cinema op het voorplan te plaatsen, is dat zo weinig Spaanse films nog in de Belgische zalen te zien zijn', zegt Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent. 'Zo missen we doorgaans de kans om te volgen wat er in een van de meest vitale filmlanden in Europa gebeurt.'

Het grootste filmfestival van Vlaanderen plant een eerbetoon aan de Spaanse cineast Agustí Villaronga, die bovendien naar de Gentse rode loper komt. Uiteraard zal ook de retrospectieve sectie Spaans kleuren, met films van onder anderen Luis Buñuel, Carlos Saura en Pedro Almodóvar .

"We tonen het vervreemdende, de transgressie en het anarchisme dat de Spaanse cinema typeert, met een selectie van vooruitstrevende films die heilige huisjes hielpen slopen gedurende en in de nasleep van het dictatoriale Franco-tijdperk", zegt Patrick Duynslaegher, curator van het retrospectieve luik en tot voor kort artistiek directeur van het filmfestival. Uiteraard komt ook nieuw talent uit het land van de paella aan bod, onder wie Carlos Marques-Marcet, Neus Ballús, Elena Martin en Gabriel Velázquez.

PJ Harvey

Daarnaast is ook de komst van Bas Devos aangekondigd. De Brusselse regisseur ging begin dit jaar op de Berlinale in première met Hellhole en leverde vrijwel meteen daarna Ghost Tropic af, dat voor het eerst te zien was in Canne en nu dus Gent komt. Ook Monos van de Colombiaanse regisseur Alejandro Landes wordt vertoond, net als Il traditore van Marco Bellocchio, het waargebeurde verhaal van de Siciliaanse maffiabaas Tommaso Buscetta die als eerste de omerta doorbrak.

De jonge traditie om ook nieuwe series hun vuurdoop te geven op Film Fest Gent wordt verdergezet met De twaalf, een nieuwe reeks over een assisenproces die dit najaar op Eén wordt verwacht. De serie won wel al de prijs voor beste scenario op Canne­series, het showcasefestival voor internationale fictieseries, en heeft een cast vol goed volk, van Maaike Cafmeyer en Josse De Pauw tot Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen en Maaike Neuville.

Ook over het muzikale luik van Film Fest Gent, per slot van rekening nog steeds de organisator van de World Soundtrack Award, werd al een en ander gelost. Het festival kondigde A Dog Called Money aan, een docufilm over PJ Harvey van Seamus Murphy; en Amazing Grace,de concertfilm met originele muziekregistraties van de jonge Aretha Franklin uit 1972 van Allan Elliott & Sydney Pollack.

Film Fest Gent 2019 vindt plaats van 8 tot 18 oktober 2019.