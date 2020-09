Film Fest Gent maakt haar volledige programmatie bekend. Van 13 tot 24 oktober kunt u in verschillende Gentse zalen terecht voor een reeks Duitse producties, kortfilms, concerten en documentaires van nieuw en gevestigd talent.

Ook al verschenen heel wat filmreleases door de coronacrisis met vertraging of helemaal niet in de zalen, slaagde Film Fest Gent erin om 110 langspelers, een dertigtal kortfilms en twee televisieseries te verzamelen. Daar horen bekroonde films bij: naast de Gouden Beer uit Berlijn, There is no Evil van Mohammad Rasoulof, vertoont Film Fest Gent straks het rechtstreeks uit Venetië komende en met de Gouden Leeuw bekroonde Nomadland van Chloé Zhao. Ook Gagarine, een film van Fanny Liatard en Jérémy Trouilh die het kwaliteitslabel Cannes 2020 meekreeg, staat op de planning.

De 47e editie van Film Fest Gent staat in het teken van de Duitse cinema. Zowel klassiekers van Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog en Margaretha von Trotta, als films van een jongere generatie, de Berliner Schule, passeren de revue. Van die laatste groep brak vooral Christian Petzold, wiens jongste film Undine op het festival te zien zal zijn, internationaal door. In het nieuwe Enfant Terrible verfilmt Oskar Roehler het leven van Fassbinder. En Julia Von Heinz presenteert Und morgen die ganze Welt, die in Venetië mee de competitie sierde.

Dit jaar introduceert het filmfestival een gloednieuwe sectie onder de noemer 'Official Selection: Masters & New Voices' met zowel films van grote filmauteurs, denk Sergei Loznitza, Rithy Panh en Abel Ferrara, als van nieuwe stemmen. In samenwerking met wereldfilmfestival Mooov, dat omwille van de coronacrisis alleen digital kon plaatsvinden, worden films uit Syrië, Iran, Brazilië, Zuid-Korea, Argentinië en Soedan vertoond. Verder brengt Film Fest Gent een hulde aan de recent overleden Robbe De Hert met de vertoning van zijn Dood van een Sandwichman en De Bom.

Competitie

De internationale competitie wordt geopend met een film van eigen bodem, L'ennemi van Stephan Streker. De jury wordt dit jaar voorgezeten door Brussels filmmaker Fabrice du Welz (Adoration). Ook de International Short Film Competition krijgt dit jaar een tweede editie.

Voor het eerst sinds lang neemt een documentaire deel aan de internationale competitie: Petite fille van de Franse regisseur Sébastien Lifshitz. Want ook documentaires krijgen een belangrijke plaats op het festival. Naast enkele muziekdocu's, leggen twee documentaires de verkrampte genderverhoudingen in de filmwereld bloot: Women Make Film van filmhistoricus Mark Cousins en Be Natural van Pamela B. Green, die vertelt hoe de pioniersrol van Alice Guy-Blaché in de plooien van de filmgeschiedenis verdween.

Het festival verdiept zich nog meer in maatschappelijke thema's met de aan genderproblematiek in de filmwereld gewijde Industry Day op 16 oktober, waarop onder meer de mensen van WIFTM (Women in Film, Television & Media), Wanda Collective en Represent het debat zullen voeren. Ook wordt in samenwerking met Universiteit Gent een congres over filmcensuur georganiseerd (16 en 17 oktober).

Gasten

Geen filmfestival zonder bezoeken van regisseurs. Film Fest Gent nodigt enkele gasten uit, zoals onder meer Viggo Mortensen, die halverwege het festival zijn regiedebuut Falling komt voorstellen, en de Franse actrice en regisseur Maïwenn, die haar autobiografische portret ADN presenteert in competitie. Portugese cultregisseur Pedro Costa stelt in Gent zijn jongste film Vitalina Varela voor en geeft er een masterclass. De centrale muziekgasten zijn dit jaar de Frans-Libanese componist Gabriel Yared en de Franse Alexandre Desplat, bekend van zijn samenwerkingen met onder meer Wes Anderson.

Er is meer muziek. Film Fest Gent en Kunstencentrum Vooruit slaan voor de derde keer de handen in elkaar voor VIDEODROOM, een experimentele kruisbestuiving tussen muziek en beeld. Dit jaar krijgen klassiekers als Solaris en Koyaanisqatsi een muzikale make-over. Om het veertigjarige bestaan van The Shining te vieren, wordt het Vooruit-gebouw in samenwerking met Ghost omgebouwd tot Stanley Kubricks Overlook Hotel, waar u dankzij optredens, installaties en performances een nieuwe blik krijgt op de cultfilm.

Ten slotte blazen de World Soundtrack Awards op Film Fest Gent 2020 twintig kaarsen uit. Wegens de omstandigheden wordt dat op 24 oktober hoofdzakelijk via livestreaming gevierd. Tijdens de uitreiking is Alexandre Desplat de centrale gast en ontvangt Gabriel Yared de Lifetime Achievement Award. (M.M.)

Film Fest Gent 2020 Van 13 tot 24 oktober. Naast het fysieke festival biedt Film Fest Gent ook een grote selectie festivalfilms digitaal aan. Meer informatie en tickets vindt u op filmfestgent.be

