Het Filmfestival Oostende organiseert op 19 juni de eerste FFO Night, het alternatief voor het jaarlijkse filmfestival. Dat festival werd dit jaar geschrapt vanwege het coronavirus. FFO Nights opent met de film Mijn vader is een saucisse met onder meer Johan Heldenbergh en Hilde De Baerdemaeker. De film gaat simultaan in alle Kinepolis-complexen in Vlaanderen en Brussel in avant-première.

FFO Nights is een initiatief van Filmfestival Oostende dat met enkele Vlaamse avant-premières de filmmakers, distributeurs en bioscopen wil ondersteunen bij de heropstart van de sector. Als eerste avant-première wordt op 19 juni Mijn vader is een saucisse gedraaid, het langspeeldebuut van Anouk Fortunier, die al internationaal indruk maakte met haar kortfilm Drôle d'oiseau. De film wordt voorzien van een uitgebreide ereshow vanop de rode loper in Oostende. Naast de hoofdfilm brengt Filmestival Oostende ook een dagvullend programma van avant-premières in Kinepolis Oostende.

Het volledige programma van de FFO Nights wordt bekendgemaakt op vrijdag 28 mei. Tickets voor de vertoning van Mijn vader is een saucisse in Oostende zijn te koop op de website van het filmfestival. Tickets voor deze film in één van de bioscopen zullen binnenkort te verkrijgen zijn via de deelnemende cinemazalen. (Belga)

